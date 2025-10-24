القبض على المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الإحتياجات الخاصة بكلب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترهيب آخر "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بكلب داخل سيارة "ربع نقل" بالفيوم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكبى الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بغرض اللهو ، وتم بإرشادهم ضبط ("الكلب" والسيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص").

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبى الواقعة وإيداع الكلب بالجهات البيطرية المختصة.