رياضة

فيريرا ينتقد أداء الزمالك رغم التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه استطاع تحقيق الفوز اليوم في لقاء ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولكنه غير راضٍ عن الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة.


وتابع في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" بعد الشوط الأول لم أكن سعيدًا بالأداء والنتيجة، وكنت أتمنى تغيير الأداء في الشوط الثاني، ونتيجة مباراة الذهاب قد تكون عاملًا  مؤثرًا في الأداء والنتيجة خلال لقاء اليوم".

وفيما يخص انتقاد محمد السيد قال:" الجزء المهم هو الدعم لمحمد السيد من كل الفريق، ومن على مقاعد البدلاء وأدركت الهتافات من الجماهير ورسالتي لهم بأنهم هم الداعم للفريق أولًا وأخيرًا".


وواصل:" الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي ولست سعيدًا بالهتاف ضد لاعب عمره ١٩ عامًا يقدم كل ما لديه يوميًا في التدريبات، والأمور لم تكن سهلة على محمد السيد وشجاعة منه أن يستمر في الملعب حتى النهاية".


وأضاف يانيك فيريرا قائلًا:" فكرنا خلال  هذه المباراة في منح كل لاعب يفتقد المشاركة الحصول على فرصة ومنح بعض اللاعبين الراحة، بجانب الدفع بلاعبين عائدين من الإصابة في جزء من المباراة".


وتابع المدير الفني :" محمود جهاد ونبيل دونجا ومحمد شحاتة لم يتواجدوا في المباراة بسبب عدم مشاركتهم في التدريبات لوقتٍ كافٍ، بجانب إصابة أحمد ربيع".


وواصل :"عبد الله السعيد يشارك بالتدريج بعد العودة من الإصابة، وأحمد حمدي قدم مباراة رائعة في لقاء الذهاب،ومن الطبيعي أن يتم الدفع اليوم بمحمد السيد وسيف جعفر لأنه أمر منطقي وليس خطأ كما يرى البعض".


وأضاف المدير الفني:"قرار تسديد محمد السيد لركلة الجزاء، لأننا كنا نود أن ندعمه في ظل الهتافات ضده".


وتحدث فيريرا عن إهدار الفرص قائلًا:" نصنع الفرص بشكل كبير ونصل للمرمى ويتبقى الفاعلية الأكبر على مرمى المنافس وهو ما يحتاج عمل أكبر".


وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسدادسية دون رد.

ديكيداها الصومالي نادي الزمالك يانيك فيريرا

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
صحة الشرقية
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
