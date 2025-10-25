تأجيل قضية بنت مبارك لجلسة 29 نوفمبر بالإسكندرية

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ، تأجيل محاكمة المتهمة مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك»، في قضية السب والقذف والتشهير بكل من أحمد وهبة وعمر المحبة، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وجاء القرار خلال جلسة عُقدت برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي وخالد عبد السلام أصلان ومحمد عصام فؤاد، وبسكرتارية مصطفى يسري.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تمتلك حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، استخدمته في توجيه عبارات سب وقذف بحق رجل الأعمال أحمد وهبة، بألفاظ لو صحت لوجبت المساءلة القانونية، كما نشرت عبر حسابها مقاطع تحوي ألفاظًا خادشة للحياء.

وأوضحت أوراق القضية رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية أن المتهمة انتهكت الحياة الشخصية للمجني عليه، وتسببت في إزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية.

وتببن من التحقيقات، قيام المتهمة " م.ي." صاحبة حساب ابنة مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي" تيك توك " قذفت المجنى عليه " ا.و" رجل أعمال، بأمور وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابه عند أهل وطنه وعشيرته وبين مخالطيه، وقامت بنشر عبارات وألفاظ خادشة للشرف وسب وقذف عبر حسابها على مواقع التواصل.

المتهمة فى القضية التى تحمل رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن نشرت عن طريق حسابها الإلكترونى ما من شأنه المساس به وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية فى الإسكندرية ، أيدت حبس المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهم سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكترونى بهدف ارتكاب جريمة.