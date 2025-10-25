ثنائي بيراميدز رمضان صبحي وأسامة جلال يخضعان للتأهيل في إسبانيا

يخضع ثنائي فريق بيراميدز، رمضان صبحي وأسامة جلال، لبرنامج تأهيلي خاص داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في إسبانيا، تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة مع الفريق السماوي.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة في الركبة، بينما يعاني أسامة جلال من تمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي أُقيمت في جدة.

وخضع رمضان صبحي مؤخرًا لبرنامج علاجي دقيق في ألمانيا تحت إشراف أحد كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الركبة، بعد سلسلة من الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة التي يعاني منها منذ فترة.

وكشفت مصادر لـ"صدي البلد" أن اللاعب سيواصل السفر إلى ألمانيا أسبوعيًا لمدة شهر كامل، لتلقي حقنة علاجية في الركبة بواقع جرعة واحدة كل أسبوع، ضمن خطة علاجية متكاملة.

ومن المقرر أن يضع الطبيب الألماني المشرف على الحالة برنامجًا تدريجيًا للتأهيل البدني والعلاجي، على أن يتم تحديد موعد عودة رمضان صبحي للملاعب وفقًا لاستجابته للعلاج خلال الأسابيع القادمة.