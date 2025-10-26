برج القوس.. حظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025: مضاعفات صحية طفيفة

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

كرّس وقتًا أطول لحبيبك. احرص على تقديم أفضل النتائج المهنية. الثروة تسمح بالاستثمار في سوق الأسهم. ستكون هناك مضاعفات صحية طفيفة.

توقعات برج القوس في الحب

من الجيد تجنّب المشاكل المتعلقة بالأنا، ويجب عليكَ أيضًا أن تكون مستعدًا لقبول عيوب حبيبك للحفاظ على قوة العلاقة. سيسعد الرجال العزاب بلقاء شخص مميز في الفصل الدراسي، أو المكتب، أو أثناء السفر، أو في المطعم.

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

بعض النساء سيُغادرن العمل وسيحضرن مقابلات عمل جديدة اليوم. علاقتك مع العميل ستُجنّبك الاجتماعات التي تُناقش تأخيرات المشاريع. قد يواجه رجال الأعمال بعض المشاكل البسيطة في شراكتهم، ولكن سيتم حلها في وقت أقرب.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

استرح جيدًا ليلًا وقلل من وقتك أمام الشاشات قبل النوم. إذا شعرت بالتوتر، فحاول أخذ استراحة قصيرة للتنفس أو محادثة قصيرة مع صديق. عادات الرعاية البسيطة ستُحسّن مزاجك وقوتك دائمًا اليوم.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد يحالف الحظ بعض النساء بشراء عقار جديد. قد تفكر أيضًا في قضاء عطلة في الخارج إذا سمحت حالتك المالية بذلك. على رجال الأعمال توخي الحذر بشأن أموالهم، فقد لا تكون الشراكات موثوقة اليوم. قد يواجه بعض التجار أيضًا مشاكل ضريبية.