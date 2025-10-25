أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 281 طائرة مسيرة وقنبلتين ذكيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، إن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، ما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق "تيليجرام" أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدودييين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وتقع بيلجورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع بين الجارتين في 2022.