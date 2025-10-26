قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محاكمة 50 متهما بقضية الهيكل الإدارى للإخوان.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، سماع الشهود في محاكمة 50 متهما في القضية رقم 14739 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2021 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من السابع وحتي الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين 18 و20 و31، التحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

