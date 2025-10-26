الحكم الأربعاء.. 3 سيناريوهات يواجهها أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء المقبل 29 أكتوبر 2025، حكمها على على التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، ويتساءل البعض على مصير أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية.. وفي هذا التقرير نوضح السيناريوهات التي يواجهها.

- صدور حكم بحبسه من المحكمة الاقتصادية.

- صدور قرار بالغرامة فقط.

- القضاء ببرائته من الاتهامات الموجهة إليه.

أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.

وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.

كشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة، ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.