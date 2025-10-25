مصر المستقبل: خطاب السيسي دعوة لتعزيز الوحدة الوطنية.. والإرادة الشعبية الضمانة للنصر

قال الدكتور محمد المغربي، الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية شكلت خطابًا وطنيًا جامعًا اتسم بالدفء الإنساني والقوة السياسية.

وأضاف “المغربي”، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة تجاه القضايا المصيرية، حيث أكدت على الثوابت الوطنية والأخلاقية لمصر، مشيرًا إلى أن التصريح الواضح من الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو إعلان تاريخي يعكس الالتزام المطلق بحماية الأمن القومي المصري ورفض أي تصفية للقضية الفلسطينية، ويؤكد على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الريادي والإنساني تجاه أشقائها.

وأوضح الأمين العام لحزب "مصر المستقبل"، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن "كنا واثقين من قدرتنا على إنهاء أزمة غزة" و"سعينا جميعا لإنهاء معاناة الفلسطينيين" يرسخ مفهوم الدولة القوية الفاعلة التي تمتلك الأدوات والنية الصادقة لإنهاء الأزمات الإنسانية والسياسية المُعقدة، ويؤكد على أن مصر طرف رئيسي ومؤثر في معادلة السلام الإقليمي، موضحًا أن عبارة "لم نظلم ولم نتعد على حقوق الآخرين" تُمثل رسالة قوية على الصعيدين الداخلي والدولي، وهي طمأنة للداخل بأن سياسات الدولة مبنية على العدل، وتأكيد للمجتمع الدولي على احترام مصر للقوانين والمبادئ الإنسانية.

ولفت إلى أن الجملة الختامية التي ربطت النصر بـ"قوة الشعب أولا" تُشكل دعوة لتعزيز الوحدة الوطنية ورفع الوعي، وتذكير بأن الإرادة الشعبية هي الضمانة الحقيقية لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية، وأن أي انتصار خارجي أو داخلي ينبع من صمود الجبهة الداخلية ورفضها للهزيمة.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق تلخص الموقف المصري الثابت إزاء أزمة غزة، وتشدد على القوة الكامنة في الشعب المصري وإرادته.