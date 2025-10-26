برلمانية: كلمة الرئيس في «وطن السلام» تجسد موقف مصر الثابت من دعم فلسطين ورفض التهجير

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام" بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس حرص مصر التاريخي على الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضافت أن الكلمة أبرزت الجهود المصرية المتواصلة على مختلف المستويات للوصول إلى اتفاق سلام في شرم الشيخ، يهدف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المستمر منذ عامين.

وأشارت "نبيه" في تصريحات صحفية، إلى أن مصر كانت حريصة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما تلاها من عدوان على غزة، على وقف الحرب ورفض كل مخططات التهجير القسري، مؤكدة أن الرئيس السيسي قالها بوضوح: "رفضنا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة."

وأكدت عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس وتوقيعه على "رسالة سلام من مصر إلى العالم" تجسد أن مصر تنتهج السلام كخيار استراتيجي ثابت.

كما نوهت إلى أن دعوة الرئيس لتكثيف زيارات الطلاب إلى سيناء تحمل بُعدًا تربويًا ووطنياً مهماً، يهدف إلى ترسيخ الوعي بتاريخ هذه الأرض التي كانت وما زالت رمزًا للصمود والفداء والتضحية، وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات وتضحيات أبناء سيناء عبر التاريخ.