سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي

كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، بمصفاة تكرير شركة "النصر للبترول" بمحافظة السويس، متفقدًا أعمال التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لهذه المنشأة العريقة، التي تُعد أعرق وأقدم المصافي في مصر والمنطقة، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1911م.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موضحًا أن المشروع ذو مردود اقتصادي وبيئي كبير، يتمثل ذلك في تعزيز القيمة المضافة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الغازات الناتجة عن وحدات الإنتاج بدلاً من حرقها عبر الشعلة، مما يتيح إمكانية استخلاص منتجات بترولية ذات قيمة عالية مثل البوتاجاز، بما يُسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الضارة بيئيًا، فضلًا عن إنتاج المشروع لمادة "النافتا" اللازمة لإنتاج البنزين عالي الاوكتين.

واضاف المهندس كريم بدوي أن مشروع "استرجاع الغازات الجديد" يجسد محاور عمل الوزارة في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمصافي التكرير التي انشئت على مدار عقود طويلة، وزيادة الإنتاج لخفض جزء من الفاتورة الاستيرادية وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة من خلال شركة بتروجت كمقاول عام للمشروع، والتي تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مصر وخارجها بالعديد من الدول العربية والأفريقية.

كما أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن محافظة السويس الباسلة تضم قلاعًا صناعية بترولية تؤدي دورًا ممتدًا وتاريخيًا في إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية، موجهًا التحية للعاملين بشركة النصر للبترول ولجميع العاملين بقطاع البترول على جهودهم المخلصة وروح الفريق التي انعكست على تطوير الأداء وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وخلال التفقد، اوضح المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة تمتلك خمس وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 7.7 مليون طن سنوياً، تسهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الرئيسية، ومنها البوتاجاز، والسولار، والنافتا، والكيروسين، ووقود الطائرات، والمازوت، والأسفلت.

وأضاف: أن الشركة تضم ثلاث وحدات لاسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، بعد دخول المشروع الجديد للخدمة بتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، وبطاقة تصميمية تبلغ 340 ألف طن سنويا، مما يسهم في زيادة انتاج البوتاجاز وكذلك "النافتا" بمواصفات عالية الجودة اللازمة لإنتاج البنزين عالي الأوكتان، مؤكدًا أن المشروع يجسد التزام شركة النصر للبترول بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويعد تتويجًا لجهود العاملين في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

واستعرض رئيس شركة النصر للبترول المرافق اللوجستية للشركة والتي تشمل ميناء النصر للبترول الذي يستقبل خام البترول وبعض المنتجات إضافة إلى تصدير بعض المنتجات البترولية من خلاله، الي جانب تشغيل منطقة لاستلام وتخزين وشحن منتج السولار.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

