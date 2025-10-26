نتائج كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة.. فهد الأمين بطلًا لجولة مصر

تُوّج الجواد فهد الأمين بلقب السباق الرئيسي لجولة مصر من كأس رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أمس السبت 25 أكتوبر في مضمار نادي الجزيرة بالقاهرة، وذلك بإشراف المالك رياض جلال أبو حسين والمدرب رياض رزق وقيادة الفارس عبدالمقصود شعبان، فيما حقق المركز الثاني الجواد مناضل سعفان والمركز الثالث ديبان الطحاوية.

واستضاف مضمار نادي الجزيرة بالقاهرة الجولة ال 15 من النسخة ال ـ32 لسلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، للخيول العربية الأصيلة بتنظيم واشراف الهيئة المصرية لسباق الخيل بمشاركة 59 خيلاً في 7 أشواط لمسافات تتراوح بين 1300 و 1600 متر على الأرضية الرملية.

وجاءت نتائج الأشواط السبع كالتالي:



فاز بالشوط الأول الجواد حماس، وبالشوط الثاني الموجي، وبالشوط الثالث مارد اخناتون، وبالشوط الرابع دايما عامر، وبالشوط السادس مقبول اخناتون، وبالشوط السابع مبروكة سعفان، فيما كان الشوط الخامس هو الشوط الرئيسي للبطولة والذي فاز به فهد الأمين.

وقال سعادة مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: “إقامة المحطة الخامسة عشرة في مصر تعكس مكانتها التاريخية وتجسّد متانة العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر في دعم الخيل العربي الأصيل.”

وأضاف: “إن دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تمثل الركيزة الأساسية لنجاح هذه السلسلة التي أصبحت اليوم الوجهة الأولى لسباقات الخيل العربية على مستوى العالم، ونفخر بمحطة مصر التي تؤكد سنوياً حجم المشاركة الواسعة والأجواء الاحتفالية المميزة بمكانة وقيمة الكأس الغالية.”

كما أكد العامري حرص اللجنة على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر، وتقديم هذا الحدث الاستثنائي لهم من أجل تحقيق مشاركة أوسع في مختلف الفئات والسباقات، بما يعزز مسيرة تطوير الخيل العربي ويدعم استدامة نجاحاته، مشيراً إلى أن سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة تواصل رسالتها النبيلة في صون هوية الخيل العربي ودعم انتشاره عالمياً

ومن جانبه صرح الأستاذ أحمد إبراهيم المدير التنفيذي للهيئة المصرية لسباق الخيل أن جولة مصر من الكأس حققت نجاحًا كبيرًا ومشاركة واسعة حيث تعد من أقدم وأعرق الجولات، مؤكدًا أن السباق يشهد سنويًا مشاركة واسعة من مصر رغم الصعوبات التي يواجهها مرابطي الخيول بعد تقليص عدد الاسطبلات ومضامير الخيل.،

وقد انطلقت النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة 20 إبريل الماضي بالمحطة الأولى في تونس.

وتتضمن السلسلة 17 سباقا بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وبريطانيا وتركيا بجانب 5 في المضامير العربية ومحطة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة في روسيا، ويتبقى محطتان فقط في السلسلة وهما: ليبيا 31 أكتوبر (مليون درهم إماراتي)، المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر (مليون ونصف المليون ريال سعودي) ليسدل الستار على موسم ناجح جديد.

واجمالى الجوائز لسباقات المهرجان ٢.٣٥٠.٠٠٠ جنيه بالاضافه لمبلغ ١.٠٨٠.٠٠٠ جنيه لعدد ٤ حفلات سباقات تمهيدية، الحفل بمبلغ ٢٧٠ الف جنيه بالاضافه الى مبلغ ٣٢٤.٠٠٠ جنيه مكافات لاصحاب المراكز من الخامس حتى العاشر بواقع مبلغ ٦٠٠٠ جنيه ومبلغ ٩٤.٥٠٠ جنيه مكافات لمدرب وفارس وسايس الجواد صاحب المركز الاول بذلك يكون اجمالى المبلغ ٣.٨٤٨.٥٠٠ جنيه.