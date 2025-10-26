خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة.. ندوة توعوية بتربية الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، فعاليات ندوة توعوية بعنوان “خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة”.

نظمت الندوة كلية التربية بمقر الكلية، وذلك فى إطار مشاركة جامعة الإسكندرية فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

تحدث في الندوة الدكتور سلام السيد العربي، مشرف محافظة الإسكندرية بـصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وشارك بالحضور الدكتور حسن عابدين، عميد الكلية، والدكتور سالم عبد الرازق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة السيدة محمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لمياء الشافعي، المنسق العام للأنشطة الطلابية والتطوعية بالجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحكيم في كلمته أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوعية طلابها بمخاطر الإدمان، وتحرص على تنظيم العديد من الفعاليات الهادفة لنشر ثقافة الوعي بخطورة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في قيادة جهود التوعية والمواجهة داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

وشدد على ضرورة تغيير الصورة الذهنية لمتعاطي المخدرات باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى الدعم والمساندة للعودة إلى الطريق الصحيح والمساهمة في بناء الوطن.

من جانبه، أكد الدكتور حسن عابدين أن الشباب يمثلون طاقة المجتمع الحقيقية وأمله في المستقبل، مشيرًا إلى حرص كلية التربية على تنفيذ رؤية الجامعة في إعداد جيل واعٍ ومثقف يمتلك مقومات الشخصية المتكاملة، من خلال تقديم الدعم والإرشاد والتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية، ومنها الإدمان، في ضوء توجهات الدولة لبناء الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والتنمية.

وتناول الدكتور سلام السيد العربي خلال الندوة عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: مفهوم المواد المخدرة وخطورتها، وأبعاد مشكلة الإدمان، وأنواع المواد الإدمانية، وأسباب اللجوء للمخدرات، فضلًا عن استعراض الجهود الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات.

شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الفعالية واستفادتهم من محتواها التوعوي، وتطلعهم للمشاركة في مزيد من الأنشطة المستقبلية التي تثري تجربتهم الجامعية.