ترامب يتعهد بحل الأزمة بين أفغانستان وباكستان "بشكل سريع للغاية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيحل أزمة أفغانستان وباكستان "سريعًا جدًا"، وذلك تزامنًا مع دخول محادثات السلام بين الجارتين المتحاربتين يومها الثاني.



وأضاف ترامب، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية، "سمعت أن باكستان وأفغانستان قد بدأتا المناقشات. لكنني سأحل هذه المشكلة بسرعة كبيرة"،.



وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات أثناء حضوره توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا على هامش القمة ال47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عقدت اليوم في ماليزيا .

وأشارت (أسوشيتيد برس) إلى أن أفغانستان وباكستان متورطتان في نزاع أمني مرير، حيث يقول كل طرف إنه كان يرد على عدوان الطرف الآخر خلال الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري.



يذكر أن هذه الاشتباكات هي الأعنف بين البلدين منذ عدة سنوات، مما شكل نقطة انحدار في العلاقات بينهما، كما أدى إلى حدوث حالة من القلق في منطقة تحاول فيها جماعات مسلحة مثل القاعدة الظهور مجددًا، بحسب (أسوشيتيد برس) .



وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين أفغانستان وباكستان في اسطنبول أمس السبت، إذ ركزت على تحويل وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من أكتوبر الجاري في الدوحة، إلى إطار دائم للسلام ولأمن الحدود.