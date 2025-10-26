قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
بعد العثور عليها بجوار جثة شقيقها.. وفاة الطفلة جنى ضحية جريمة اللبيني
باستثمارات 7.5 مليون دولار .. رئيس الوزراء يفتتح مصنع بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية
فن وسينما وكتب .. ياسر جلال يقترح تحويل المواصلات إلى منصات توعوية متنقلة
إقتصادية السويس: أصحبنا منصة خدمية متكاملة بـ 344مشروع
مبابي ضد يامال .. تشكيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21
القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن
أخبار العالم

ترامب يتعهد بحل الأزمة بين أفغانستان وباكستان "بشكل سريع للغاية"

أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيحل أزمة أفغانستان وباكستان "سريعًا جدًا"، وذلك تزامنًا مع دخول محادثات السلام بين الجارتين المتحاربتين يومها الثاني.


وأضاف ترامب، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية، "سمعت أن باكستان وأفغانستان قد بدأتا المناقشات. لكنني سأحل هذه المشكلة بسرعة كبيرة"،.


وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات أثناء حضوره توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا على هامش القمة ال47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عقدت اليوم في ماليزيا .
وأشارت (أسوشيتيد برس) إلى أن أفغانستان وباكستان متورطتان في نزاع أمني مرير، حيث يقول كل طرف إنه كان يرد على عدوان الطرف الآخر خلال الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري.


يذكر أن هذه الاشتباكات هي الأعنف بين البلدين منذ عدة سنوات، مما شكل نقطة انحدار في العلاقات بينهما، كما أدى إلى حدوث حالة من القلق في منطقة تحاول فيها جماعات مسلحة مثل القاعدة الظهور مجددًا، بحسب (أسوشيتيد برس) .


وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين أفغانستان وباكستان في اسطنبول أمس السبت، إذ ركزت على تحويل وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من أكتوبر الجاري في الدوحة، إلى إطار دائم للسلام ولأمن الحدود.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة أفغانستان وباكستان محادثات السلام بين الجارتين المتحاربتين وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا هامش القمة ال47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

