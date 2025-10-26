سجل 8 أهداف.. ياسين خالد يتألق في فوز منتخب مصر على أمريكا في بطولة العالم للناشئين

شهدت مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب أمريكا، اليوم في بطولة العالم للناشئين تألق لاعب منتخب مصر ياسين خالد حميدو.

وساهم ياسين خالد في فوز ناشئي الفراعنة اليوم على منتخب أمريكا، بعد تسجيله 8 أهداف من 8 محاولات، بنسبة نجاح 100% وهي الأعلى في المباراة، بجانب صناعة هدف واحد.

وكان و حقق منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 انطلاقة قوية في بطولة بطولة العالم المقامة حالياً في المغرب، بعد فوزه المستحق على نظيره البرازيلي في أولى مباريات دور المجموعات بنتيجة 35 -26، كما فاز منتخب مصر على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 22-42.

وتضم قائمة مصر : " حراسة المرمى عبدالملك محمود ومحمد رامي وحمزة أحمد ، ظهير أيمن يوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر ، الجناح الأيمن ياسين خالد وحمزة سامي ، ظهير أيسر مؤمن النقيب ويحيى هشام ومحمود رامي ، جناح أيسر ياسين أحمد ومعاذ السيد ، صانع الألعاب زين عبدالوارث ومازن عبدالغني ، لاعب الدائرة منصور عمر عامر وعبدالرحمن بكر وياسين تامر .