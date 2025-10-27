سعر النحاس يقترب من مستوى قياسي مع اقتراب اتفاق تجاري أمريكي-صيني

ارتفع النحاس باتجاه مستوى قياسي جديد مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق شامل يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية، مما يخفف أحد أبرز المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي.

سجلت الأسعار في بورصة لندن للمعادن، وهو المؤشر العالمي المرجعي، زيادة بنسبة بلغت 0.9% لتصل إلى 11,065.5 دولاراً للطن، أي بفارق 50 دولاراً فقط عن الرقم القياسي الذي صمد منذ النصف الأول من عام 2024.

2024.



اختتم المفاوضون التجاريون من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم الأحد، في خطوة يُعتقد أنها تمهد لاتفاق سيبرمه الرئيسان دونالد ترمب وشي جين بينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% "لم يعد مطروحاً للنقاش"، وإن الصين ستعلّق لمدة عام خططها لتوسيع قيود تصدير العناصر النادرة.

كان النحاس قد بلغ مستوى قياسياً قدره 11,104.5 دولار للطن في مايو العام الماضي، ثم وصل مجدداً إلى حاجز 11 ألف دولار مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتذبذب مع تمسك واشنطن وبكين بمواقف متشددة قبيل المحادثات التجارية. وتعتمد قوة أداء المعدن هذا العام والذي ارتفع بنحو 25% في بورصة لندن، إلى حد كبير على سلسلة من الاضطرابات في المناجم لدى الدول المنتجة الكبرى