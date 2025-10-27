تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في وزارة الموارد المائية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور زليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية وأكاديميات المهارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، و المهندس محمد بدران مدير برامج المدرسة الرقمية وأكاديميات المهارات .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري و "مبادرة المدرسة الرقمية" فى مجال تدريب وبناء قدرات العاملين بمجال المياه فى مصر والدول الإفريقية، حيث من المقرر الإستفادة من "برنامج أكاديميات المهارات" (SkillED Academies) المنفذ ضمن المبادرة، ويتيح فرص للتدريب الرقمي عن بعد مع ربط أداء المتدربين بسوق العمل - تيسير فرص الحصول على العمل - من خلال أكاديميات الزراعة والري، الضيافة، التكنولوجيا، وإدارة المشروعات .

وتم مناقشة اجراءات التعاون بين وزارة الموارد المائية والري و "أكاديمية الزراعة والري" التابعة لبرنامج أكاديميات المهارات، من خلال تدشين برنامج تدريبي رقمي عن بعد (مستوى أول) وبرنامج تدريبى بالحضور الفعلى (مستوى ثانى) بمشاركة متدربين مصريين وأفارقة بمقر "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA، والإتفاق علي توحيد الجهود بين الوزارة والمبادرة لإعداد برامج متميزة يتم تقديمها للدول الافريقية .



وأوضح الدكتور سويلم أن هذا التدريب يهدف لإعداد كوادر بشرية متميزة في مجال المياه بالقارة الإفريقية من خلال نقل الخبرات المتميزة بوزارة الموارد المائية والرى المصرية للأشقاء الأفارقة بما يسهم فى إعداد الكوادر الشابة بأفريقيا للتعامل بفاعلية مع تحديات إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية .

وقال الدكتور وليد آل علي: "يسعدنا التعاون مع وزارة الموارد المائية والري في مصر لإطلاق برامج تدريبية نوعية تُسهم في إعداد كوادر إفريقية قادرة على إدارة مواردها الطبيعية بفعالية، فتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المتخصصة في مجالات المياه والزراعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي فى القارة، وهو ما نعتبره جزءاً من رسالة المدرسة الرقمية لتعزيز التنمية المستدامة عبر التعليم، كما أن التعليم الرقمي يتيح فرص تدريب أوسع لشريحة أكبر من المتعلمين، ويواكب متطلبات العصر الحديث ومهاراته المتجددة، بما يضمن وصول المعرفة إلى الجميع بكفاءة وعدالة" .

جدير بالذكر أن "مبادرة المدرسة الرقمية" تعد أول مدرسة رقمية متكاملة ومعتمدة، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، سعياً لتعزيز فرص التعليم حول العالم وبناء المهارات عبر توظيف التعليم الرقمي وأدواته .