قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في وزارة الموارد المائية

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور زليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية وأكاديميات المهارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، و المهندس محمد بدران مدير برامج المدرسة الرقمية وأكاديميات المهارات .

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري و "مبادرة المدرسة الرقمية" فى مجال تدريب وبناء قدرات العاملين بمجال المياه فى مصر والدول الإفريقية، حيث من المقرر الإستفادة من "برنامج أكاديميات المهارات" (SkillED Academies) المنفذ ضمن المبادرة، ويتيح فرص للتدريب الرقمي عن بعد مع ربط أداء المتدربين بسوق العمل - تيسير فرص الحصول على العمل - من خلال أكاديميات الزراعة والري، الضيافة، التكنولوجيا، وإدارة المشروعات .

وتم مناقشة اجراءات التعاون بين وزارة الموارد المائية والري و "أكاديمية الزراعة والري" التابعة لبرنامج أكاديميات المهارات، من خلال تدشين برنامج تدريبي رقمي عن بعد (مستوى أول) وبرنامج تدريبى بالحضور الفعلى (مستوى ثانى) بمشاركة متدربين مصريين وأفارقة بمقر "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA، والإتفاق علي توحيد الجهود بين الوزارة والمبادرة لإعداد برامج متميزة يتم تقديمها للدول الافريقية .


وأوضح الدكتور سويلم أن هذا التدريب يهدف لإعداد كوادر بشرية متميزة في مجال المياه بالقارة الإفريقية من خلال نقل الخبرات المتميزة بوزارة الموارد المائية والرى المصرية للأشقاء الأفارقة بما يسهم فى إعداد الكوادر الشابة بأفريقيا للتعامل بفاعلية مع تحديات إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية .

وقال الدكتور وليد آل علي: "يسعدنا التعاون مع وزارة الموارد المائية والري في مصر لإطلاق برامج تدريبية نوعية تُسهم في إعداد كوادر إفريقية قادرة على إدارة مواردها الطبيعية بفعالية، فتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المتخصصة في مجالات المياه والزراعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي فى القارة، وهو ما نعتبره جزءاً من رسالة المدرسة الرقمية لتعزيز التنمية المستدامة عبر التعليم، كما أن التعليم الرقمي يتيح فرص تدريب أوسع لشريحة أكبر من المتعلمين، ويواكب متطلبات العصر الحديث ومهاراته المتجددة، بما يضمن وصول المعرفة إلى الجميع بكفاءة وعدالة" .

جدير بالذكر أن "مبادرة المدرسة الرقمية" تعد أول مدرسة رقمية متكاملة ومعتمدة، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، سعياً لتعزيز فرص التعليم حول العالم وبناء المهارات عبر توظيف التعليم الرقمي وأدواته .

وزارة الري الري والموارد المائية الدكتور هانى سويلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين بقنا

إحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة.. وتحرير 330 مخالفة تموينية خلال أسبوع بقنا

محافظ البحيرة

محافظة البحيرة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية سوادة في الصالحية الجديدة

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد