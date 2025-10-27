غداً.. فصل الكهرباء عن قرية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ

أعلنت هندسة الكهرباء ببيلا بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي مستشفى الجرايدة ، غداً الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

وأوضحت هندسة الكهرباء، اليوم الإثنين ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الجرايدة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة الكهربا ببيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.