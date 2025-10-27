قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن قرية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلنت هندسة الكهرباء ببيلا بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي مستشفى الجرايدة ، غداً الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

وأوضحت هندسة الكهرباء، اليوم الإثنين ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الجرايدة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة الكهربا ببيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الكهرباء

