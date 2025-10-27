نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفدًا يابانيًا لمتابعة تجربة المدارس اليابانية بالغردقة

استقبلت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم وفدًا رفيع المستوى من الخبراء اليابانيين المتخصصين في تشغيل وإدارة المدارس المصرية اليابانية، وذلك نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في زيارة ميدانية إلى المدرسة اليابانية بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم مستوى الأداء وفق معايير النموذج الياباني.

تعاون مصري–ياباني مثمر في تطوير التعليم

تأتي الزيارة في إطار الشراكة الناجحة بين وزارة التربية والتعليم المصرية ونظيرتها اليابانية وهيئة التعاون الدولي "جايكا"، التي تهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم وتطبيق فلسفة “التوكاتسو” القائمة على تنمية الشخصية المتكاملة للطلاب من خلال الأنشطة الجماعية والانضباط الذاتي.

إشادة بالمستوى التعليمي والانضباط المدرسي

وخلال الزيارة، تابعت نائب المحافظ والوفد الياباني، يرافقهم الأستاذ علاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية، فعاليات الطابور الصباحي والفصول الدراسية وأنشطة رياض الأطفال، كما تفقدوا مستوى النظافة والانضباط والأنشطة الأكاديمية اليومية.

وأشاد أعضاء الوفد بما لمسوه من تطبيق متميز للنموذج الياباني في المناهج والإدارة المدرسية، مؤكدين أن المدرسة اليابانية بالغردقة تعد نموذجًا يحتذى به في تنفيذ فلسفة التعليم النشط ومبادئ الجودة التعليمية.

جلسة انعكاسية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة "التوكاتسو"

واختتمت الزيارة بـ جلسة انعكاسية تفاعلية مع المعلمين، تضمنت مناقشة الأنشطة المنفذة وقياس مدى تحقيقها للأهداف التعليمية، وتبادل الخبرات حول تطبيق منهجية البحث في الدرس (Lesson Study) ونشر ثقافة “التوكاتسو” بين المعلمين.

وفد رفيع من الخبراء اليابانيين

ضم الوفد كلًا من الخبير الياباني ماشيمو سينسيه، والخبير ساتو سينسيه، والخبيرة سيكينيه، إلى جانب الدكتورة سحر حامد، والدكتورة راندا لاشين، والدكتورة صفاء نور، وبرفقتهم عدد من رؤساء القطاعات وخبراء وحدة المدارس المصرية اليابانية، المسؤولين عن متابعة تطبيق فلسفة التعليم الياباني في المدارس المصرية.

وأكدت الأستاذة ماجدة حنا في ختام اللقاء أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم في مصر، لما تحققه من توازن بين الجانب الأكاديمي وتنمية المهارات الحياتية، مشيرة إلى دعم محافظة البحر الأحمر الكامل لتوسيع هذه التجربة المتميزة لما لها من أثر إيجابي على تطوير شخصية الطالب المصري وبناء جيل منضبط ومبدع.