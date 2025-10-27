المجتمع المدني والشباب العربي.. مؤتمر الجامعة العربية للاحتفال بمرور 80 عامًا على التأسيس

انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية فعاليات مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي شركاء لرفع التحديات، الذي يُعقد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وذلك احتفالًا بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية.

شهد المؤتمر حضورًا عربيًا واسعًا من الوفود الشبابية وممثلي النشء العربي، والذى يستمر خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وقد شارك في افتتاح اليوم كل من الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية،والمستشار بيشوى باسل نائب عن قداسة البابا تواضروس، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والدكتور مفيد شهاب، والسفير الدكتور خالد المنزلاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، واللواء إسماعيل الفار نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة من بينها الهلال الأحمر المصري ومؤسسة حياة كريمة.

وجاءت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان: "المجتمع المدني والحكومات شركاء في تنفيذ الخطط التنموية"، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى عرض تجارب وإنجازات الشباب والنشء العربي في تنمية المجتمعات، وتبني المبادرات الرائدة، وتبادل الحلول المبتكرة لقضايا التعليم، والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، والصحة، والقيم والسلوكيات.



ويصاحب المؤتمر مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون واحياء التراث و معرض تراثي اصل عروبتي بمشاركة واسعة من ممثلي ٢٢ دولة عربية، وعدد كبير من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمعية، والإعلامية، والشبابية، إضافة إلى حضور شخصيات بارزة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن العربي . وستشهد فعاليات المهرجان مشاركة الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال أعضاء الوفد المصري الفائزين في مجالات الابتكارات العلمية والمبادرات ضمن مسابقة موهبتي، بالإضافة إلى عروض فرق "كيدز شو" وبرنامج "Crafty" للمنتجات الحرفية.