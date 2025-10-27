قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المجتمع المدني والشباب العربي.. مؤتمر الجامعة العربية للاحتفال بمرور 80 عامًا على التأسيس

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
القسم الرياضي

انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية فعاليات مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي شركاء لرفع التحديات، الذي يُعقد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وذلك احتفالًا بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية.

شهد المؤتمر حضورًا عربيًا واسعًا من الوفود الشبابية وممثلي النشء العربي، والذى يستمر خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وقد شارك في افتتاح اليوم كل من الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية،والمستشار بيشوى باسل نائب عن قداسة البابا تواضروس، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والدكتور مفيد شهاب، والسفير الدكتور خالد المنزلاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، واللواء إسماعيل الفار نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة من بينها الهلال الأحمر المصري ومؤسسة حياة كريمة.

وجاءت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان: "المجتمع المدني والحكومات شركاء في تنفيذ الخطط التنموية"، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى عرض تجارب وإنجازات الشباب والنشء العربي في تنمية المجتمعات، وتبني المبادرات الرائدة، وتبادل الحلول المبتكرة لقضايا التعليم، والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، والصحة، والقيم والسلوكيات.


ويصاحب المؤتمر مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون واحياء التراث و معرض تراثي اصل عروبتي بمشاركة واسعة من ممثلي ٢٢ دولة عربية، وعدد كبير من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمعية، والإعلامية، والشبابية، إضافة إلى حضور شخصيات بارزة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن العربي . وستشهد فعاليات المهرجان مشاركة الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال أعضاء الوفد المصري الفائزين في مجالات الابتكارات العلمية والمبادرات ضمن مسابقة موهبتي، بالإضافة إلى عروض فرق "كيدز شو" وبرنامج "Crafty" للمنتجات الحرفية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي جامعة الدول العربية الشباب العربي مجلس الشباب العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

ترشيحاتنا

مران الاهلي

محمد الشناوي يعود للتدريبات الجماعية مع لاعبي الأهلي

وادي دجلة

تشكيل وادي دجلة ضد الإتحاد السكندري فى الدوري المصري .. تعرف عليه

الإتحاد السكندري

تشكيل الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة في الدوري المصري

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد