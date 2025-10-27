قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير أمام السفارات وفي ميادين مصر الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1.2 طن زيت و1750 كجم طحينة مجهولة المصدر داخل مصنع بالخانكة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشن حملة تموينية مكبرة بمدينة الخانكة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المتداولة.
ونُفذت الحملة، اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بمشاركة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، وأسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويحوز كميات من السلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير رسمية، بما يُشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.
وشارك في الحملة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ومديرية أمن القليوبية، وتم إخطار كلٍّ من هيئة سلامة الغذاء وهيئة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتمكنت الحملة من تحرير محضر للمصنع المخالف والتحفظ على المضبوطات، والتي شملت 1200 لتر من زيت الطعام و1750 كيلوجرامًا من الطحينة، بالإضافة إلى 15 شيكارة دقيق زنة 50 كجم للشيكارة الواحدة، وماكينة خلط الطحينة المستخدمة في الإنتاج.
وكشفت المعاينة أن الخامات المستخدمة في التصنيع سيئة للغاية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.
وأكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مدن ومراكز المحافظة لحماية المواطنين وضمان سلامة وجودة السلع المتداولة في الأسواق، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يخالف القوانين أو يتلاعب بحقوق المستهلك.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

تكريم

تقدير عالمي لحل مبتكر في مجال الصحة والسلامة.. تفاصيل

رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا

رئيس جامعة كفر الشيخ: نعمل على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا

فودافون

من الشفافية إلى التفاعل: كيف تغير "Money Back"من فودافون تجربة المستخدمين؟

بالصور

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط
أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيه فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر
عزاء شقيق فريدة سيف النصر

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد