ضبط 1.2 طن زيت و1750 كجم طحينة مجهولة المصدر داخل مصنع بالخانكة

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشن حملة تموينية مكبرة بمدينة الخانكة، لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري، والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المتداولة.

ونُفذت الحملة، اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بمشاركة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، وأسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويحوز كميات من السلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير رسمية، بما يُشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

وشارك في الحملة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ومديرية أمن القليوبية، وتم إخطار كلٍّ من هيئة سلامة الغذاء وهيئة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر للمصنع المخالف والتحفظ على المضبوطات، والتي شملت 1200 لتر من زيت الطعام و1750 كيلوجرامًا من الطحينة، بالإضافة إلى 15 شيكارة دقيق زنة 50 كجم للشيكارة الواحدة، وماكينة خلط الطحينة المستخدمة في الإنتاج.

وكشفت المعاينة أن الخامات المستخدمة في التصنيع سيئة للغاية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مدن ومراكز المحافظة لحماية المواطنين وضمان سلامة وجودة السلع المتداولة في الأسواق، مشددًا على تطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يخالف القوانين أو يتلاعب بحقوق المستهلك.