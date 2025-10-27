برلماني: المتحف المصري الكبير يعزز من حركة السياحة ويعكس وجه مصر المشرق أمام العالم

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025 سيكون حدثًا تاريخيًا استثنائيًا يضع مصر في مقدمة المشهد الحضاري العالمي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس فلسفة القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من المعرفة والهوية والريادة.

وأوضح سوس في بيان له اليوم، أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، وقد بُني في موقع فريد عند مدخل هضبة الأهرامات، ليكون حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، ويضم المتحف قاعات عرض ضخمة تضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، منها مقتنيات الملك توت عنخ آمون، إضافة إلى تمثال رمسيس الثاني في البهو الرئيسي، وقاعة كبرى للعروض الغامرة، ومركز عالمي للترميم والأبحاث الأثرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الاستعدادات النهائية يعكس التزامًا رئاسيًا صارمًا بتحويل هذا الحلم إلى واقع، لافتًا إلى أن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف شملت توسعة الطرق، وتحديث نظم الإضاءة والتشجير، وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة ووسائل النقل الذكية، بما يجعل التجربة السياحية متكاملة ومستدامة.

وأكد سوس أن هذا المشروع العملاق لا يُعيد فقط تقديم التاريخ المصري للعالم، بل يرسخ أيضًا موقع مصر كوجهة للثقافة والتعليم والسياحة الذكية، ويخلق آلاف فرص العمل للشباب في مجالات الإرشاد والترميم والخدمات السياحية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية الشاملة.

واختتم النائب سامي سوس بيانه مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون عنوانًا لقدرة المصريين على الإنجاز حين تتوحد الإرادة والرؤية، ورسالة حضارية من أرض الكنانة إلى العالم بأن مصر لا تزال — كما كانت دائمًا — منارةً للحضارة والإنسانية، وأن إرادة البناء فيها لا تقل عظمة عن إرثها التاريخي الذي لا يُقارن.