من الشفافية إلى التفاعل: كيف تغير "Money Back"من فودافون تجربة المستخدمين؟

أعلنت ڤودافون مصر عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى "Money Back"، التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم وسيلة أكثر وضوحًا وسهولة لإدارة الخصومات والباقات عبر تطبيق "أنا ڤودافون".

تأتي هذه الخدمة استجابةً لملاحظات شائعة من المستخدمين حول عدم وضوح أسباب الخصومات المتكررة والاشتراكات التي تُجدّد تلقائيًا.

تقدم خدمة "Money Back" حلاً عمليًا لمشكلة الخصومات، حيث تعرض للمستخدمين كافة الخصومات المتوقعة قبل عملية الشحن، بما في ذلك باقات الإنترنت، فليكس، نغمات الانتظار، الضرائب، وأي رصيد سالب.

تتميز الخدمة الجديدة بعرض إجمالي المبلغ المستحق بشكل موحد، مما يتيح للمستخدمين شحن هذا المبلغ مباشرة دون الحاجة للانتقال إلى صفحات أخرى.

كما توفر الخدمة إمكانية إلغاء الباقات غير المرغوب فيها أو إعادة شراء الباقات المفضلة بسهولة، بالإضافة إلى متابعة العروض التي تم تفعيلها مسبقًا.

تُعتبر "Money Back" لوحة تحكم موحدة، تتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم بالكامل، مع إمكانية الانتقال إلى صفحات إدارة العروض أو استهلاك الباقات لمزيد من التفاصيل.

تسعى ڤودافون من خلال هذه الخدمة إلى تقليل احتمالية الخصومات المفاجئة والنفقات غير المقصودة، مع التركيز على مفهوم الشفافية وإتاحة المعلومات بشكل مبسط. يتيح ذلك للمستخدمين متابعة تفاصيل حساباتهم قبل الشحن، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة. تتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين تنفيذ كافة احتياجاتهم من مكان واحد، بما في ذلك رؤية إجمالي المبلغ المستحق قبل الشحن، إلغاء الباقات غير المرغوب فيها، إعادة شراء الباقات المفضلة بسهولة، ومتابعة العروض التي استفادوا منها سابقًا. بهذه الطريقة، تتحول إدارة الرصيد من عملية رد فعل إلى تجربة تفاعلية واعية، مما يعكس التزام ڤودافون بتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بطرق مبتكرة.