الدولار يستقر أمام الجنيه المصري

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك القاهرة: 47.63 جنيه للشراء – 47.73 جنيه للبيع



بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع



بنك قناة السويس: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع



مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع



البنك الأهلي الكويتي: 47.52 جنيه للشراء – 47.56 جنيه للبيع



بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 47.51 جنيه للشراء – 47.61 جنيه للبيع



البنك المصري الخليجي: 47.51 جنيه للشراء – 47.61 جنيه للبيع



المصرف المتحد: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع



البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع



بنك فيصل الإسلامي: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع



البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع



بنك نكست: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.