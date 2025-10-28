نائب الشيوخ: الحكومة تهيئ بيئة مناسبة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أحمد سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل محاور أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في مصر.

رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي

وأوضح أن تكثيف الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية يعكس رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويمثل فرصة ذهبية لجذب استثمارات عربية وأجنبية تدعم المشروعات التنموية وتساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال النائب أحمد سمير إن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين، بما يضمن نجاح المشروعات وتعزيز البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات.

وأضاف أن الاجتماع أكد استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ومتميزة في مختلف المجالات.

وتابع أحمد سمير قائلاً: “التعاون مع الدول العربية في هذه المرحلة يمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة، وتوسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.”