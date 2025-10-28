استمرار حملات التوعية البيئية لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية بالغردقة

تواصل الإدارة العامة لشئون البيئة تنفيذ حملات توعية ميدانية مكثفة في حي جنوب الغردقة، بهدف تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتشجيع المواطنين وأصحاب المحال التجارية على استخدام البدائل الصديقة للبيئة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وتهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي بأهمية الحد من استخدام البلاستيك الذي يمثل خطرًا كبيرًا على البيئة البحرية والبرية، لما يسببه من تلوث وأضرار طويلة المدى على النظم البيئية.

كما تسعى الحملة إلى تعزيز السلوك الإيجابي والمسؤول في التعامل مع المخلفات، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة ودعم جهود المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتضمن الأنشطة الميدانية توزيع أكياس قابلة لإعادة الاستخدام على المواطنين وأصحاب المحال، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الأهالي لشرح مخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام، وبيان دور كل فرد في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتوعية المجتمعية أطلقتها محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والمبادرات البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة وتحويل الغردقة إلى مدينة خضراء خالية من البلاستيك.