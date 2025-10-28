دفن جثماني ضحيتي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق رأس غارب الزعفرانة



صرحت الأجهزة المختصة بمدينة رأس غارب بدفن جثماني ضحيتي حادث التصادم المروع الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بين أتوبيس نقل ركاب وسيارة نقل ثقيل بطريق رأس غارب – الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين.

وكان الحادث قد وقع بالكيلو 70 من الطريق الساحلي، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع تصادم عنيف بين أتوبيس يقل عددًا من الركاب وسيارة نقل ثقيل، لتنتقل على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأشار الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن حالتين من المصابين تم تحويلهما إلى مستشفى الغردقة العام لاستكمال العلاج بعد إصابتهما بكسور متفرقة، بينما تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين في موقع الحادث والمستشفيات القريبة.

وفي سياق متصل، نعت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر ببالغ الحزن والأسى، فقيديها المهندس أمير أشرف بالإدارة الهندسية، والدكتورة غادة مدحت استشاري الأشعة التشخيصية بمستشفى الغردقة العام، واللذين وافتهما المنية إثر الحادث الأليم.

وأكدت الأجهزة المعنية بمدينة رأس غارب أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتم دفن الجثمانين بعد تصريح النيابة العامة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.