وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع وفد من مقاطعة سيتشوان الصينية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وفد رفيع المستوي من مقاطعة سيتشوان الصينية برئاسة تيان شيانج لى رئيس لجنة المؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني وما بو الأمين العام للجنة وذلك بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات المقاطعة وعمر وانج نائب رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين الصينيين بالقاهرة والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى .



وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض ، بـ تيان شيانج لى خلال زيارتها الحالية للقاهرة والوفد المرافق لها ، معربة عن تقديرها على الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وهو الأمر الذى يوفر بيئة مواتية لإطلاق مشاريع مشتركة جديدة وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات وبصفة خاصة المرتبطة بقطاعات عمل وزارتى التنمية المحلية والبيئة.



كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لرئيسة لجنة المؤتمر الاستشاري الصيني على حفاوة الاستقبال والتنظيم الناجح الذى شهدته خلال زيارتها للصين العام الماضى لحضور مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية بمشاركة محافظ الأقصر والذى عقد فى مقاطعة سيتشوان ، كما أكدت د.منال عوض على رغبة الوزارة فى تعميق الروابط الثقافية والعلمية وتوسيع برامج التبادل التعليمي والتدريبي لكوادر الإدارة المحلية وزيادة منح الدراسة والتدريب المقدمة للطلاب والكوادر المصرية من الجانب الصيني.



وأشارت الدكتورة منال عوض إلى استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية فى تسهيل الإجراءات الخاصة بالشركات الصينية من المقاطعة الراغبة للاستثمار فى المحافظات المصرية فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها المحافظات فى قطاعات مختلفة ودعم القيادة السياسية والحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار .



وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن زيارة الوفد الصيني خطوة مهمة لتعميق وزيادة التعاون الثنائى والشراكة المستدامة بين الوزارة ومقاطعة سيتشوان الصينية مما يؤكد حرص الجانبين على توطيد علاقات التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين .

ومن جانبها تقدمت السيدة/ تيان شيانج لى ، بخالص الشكر لمعالى الوزيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لها والوفد الصيني ، وأعربت عن انبهارها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد من المدن الذكية الجديدة في مصر و ستكون عاصمة إدارية عظيمة بعد الانتهاء الكامل من كافة المشروعات الحالية ، كما أعربت عن سعادتها بالأماكن السياحية والثقافية التي زارتها خلال زيارتها الحالية للقاهرة .



كما أكدت رئيسة مقاطعة سيتشوان الصينية علي أهمية الدولة المصرية في مبادرة الحزام والطريق ، والحضارتين المصرية والصينية مهمين للعالم كله، كما أعربت المسئولة الصينية عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والثقافية وتوفير المنح التدريبية للطلاب والكوادر المحلية المصرية في الصين .



وأشارت المسؤولة الصينية الي ان التبادل التجاري بين المقاطعة والحكومة المصرية بلغ حتى عام ٢٠٢٤ حوالي ١.٧ مليار يوان صيني ، وسنقدم كل الدعم لزيادته خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل المراكز المتقدمة التي تحتها مقاطعة سيتشوان في الاقتصاد الصيني بما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .



وفي ختام اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بكافة المقترحات التي تم استعراضها فيما يخص مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح البلدين، وزيادة فرص التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية بالقاهرة في مختلف المجالات.