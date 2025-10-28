غدًا.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق وإيقاف محطة مياه إبشان بكفر الشيخ

أعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببيلا، عن إيقاف تشغيل محطة مياه إبشان الرئيسية، غداً الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري وذلك لمدة ساعتين.

وأكدت منطقة مياه الشرب ببيلا، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قطع مياه الشرب ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم، نظراً لفصل التيار الكهربائي بالبمحطة لأعمال الصيانة الدروية.

وأهابت المنطقة بالمواطنين والمحلات التجارية والمخابز والمستشفيات ومراكز طب الأسرة، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وفي ذات السياق، أعلنت هندسة كهرباء بيلا، عن فصل الكهرباء عن محول رقم (3) الخارج من محطة محولات كهرباء بيلا، غدًا الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأوضحت هندسة الكهرباء، اليوم، أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة هي :«محطة مياه إبشان - محطة صرف كفر العجمي - قرية كفر العجمي وتوابعها».

وتتوجه هندسة كهرباء بيلا، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.