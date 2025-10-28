رئيس الطائفة الإنجيلية يزور مجلس النواب ويلتقي لجنة حقوق الإنسان

قام الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بزيارة رسمية إلى مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، على رأس وفد من الشركاء الدوليين الرئيسيين للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، يمثلون عددًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، وذلك في إطار احتفالات الهيئة احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية بمرور 75 عامًا على تأسيسها (اليوبيل الماسي).

كان في استقبال الدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة، الذين رحبوا بالوفد مؤكدين اعتزاز المجلس بالتعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني المصرية، وفي مقدمتها الهيئة القبطية الإنجيلية، لما تقوم به من دور وطني وإنساني مؤثر .

وفي كلمته، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره واعتزازه بعمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مؤكدًا أنها تقوم بدور وطني هام مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية والتشريعية يعكس الوجه الحضاري لمصر الحديثة.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والإنسانية، وفي مقدمتها الوضع الراهن في قطاع غزة، حيث أشاد الحضور بـالدور المصري المحوري في دعم جهود السلام والأمن الإقليمي، مؤكدين أن مصر تواصل أداء رسالتها التاريخية في حماية الأرواح وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، رحب الدكتور طارق رضوان برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق، مشيدًا بـالجهود التي تبذلها الهيئة القبطية الإنجيلية في مجال التنمية وحقوق الإنسان، ودعمها المستمر لقيم السلام والتعايش في المجتمع المصري.

عقب اللقاء، قام رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بجولة داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب ، حيث اطلعوا على آلية العمل داخل المجلس ودوره في دعم التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما استمع الوفد إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية في مصر ومسار تطورها حتى انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.