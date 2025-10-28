12 محطة مياه جوفية بالكونغو الديمقراطية.. مصر تواصل مسيرة التنمية في إفريقيا

تتواصل مسيرة التنمية المصرية في القارة الإفريقية لتتجاوز حدود الدعم السياسي والدبلوماسي إلى مشروعات ملموسة تمس حياة الشعوب بشكل مباشر وهو ما يعكس جوهر السياسة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



فمصر التي آمنت دوماً بأن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل شريان حياة يربط أبناء القارة ببعضهم، تدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية بمبادرة جديدة تحمل الماء والتنمية المستدامة.



ففي إطار التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الموارد المائية والري، بدأت مصر في تنفيذ مشروع طموح لحفر 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق الريفية بمقاطعة كينشاسا، وذلك ضمن جهود دعم التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة، ومساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة تحديات نقص المياه وندرة مصادرها.



ويأتي هذا المشروع الحيوي تتويجاً لمسار طويل من التعاون المصري الكونغولي في مجالات المياه والطاقة، حيث تسعى القاهرة إلى نقل خبراتها الفنية والهندسية إلى الأشقاء في الكونغو الديمقراطية، بما يضمن تنفيذ مشروعات مستدامة توفر حلولًا عملية لمشكلة المياه في القرى والمناطق النائية.



وتضم كل محطة بئراً جوفية مزودة بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزاناً لتخزين المياه يضمن إمداداً مستمراً بالمياه النقية، بما يخفف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين، ولا سيما النساء والأطفال الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب.



ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع آلاف السكان في مقاطعة كينشاسا والمناطق المجاورة، مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والمعيشية وتعزيز الأمن المائي المحلي.



ويجسد المشروع رؤية مصر في التعامل مع قضايا القارة من منظور تنموي شامل، إذ لا تقتصر فلسفة التعاون المصري الإفريقي على المساعدات المباشرة، بل تمتد إلى بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، بما يرسخ مفهوم الشراكة من أجل التنمية الذي تتبناه الدولة المصرية في علاقاتها مع إفريقيا.

