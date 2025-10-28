العمل: دورات تدريبية لعمال التوصيل ضمن مبادرة “سلامتك تهمنا”

نظمت وزارة العمل دورات تدريبية في مجال توصيل الطلبات ضمن مخرجات مبادرة "سلامتك تهمنا" الخاصة بعمال توصيل الطلبات (الدليفري)، انعقدت على مدار يومي 27 و28 أكتوبر بالقاهرة وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي العمل والداخلية.

وتناولت الدورة مجموعة من المحاضرات التوعوية المتخصصة، حيث ألقى المقدم محمد عادل من الإدارة العامة للمرور محاضرة بعنوان "السلامة المرورية والالتزام بقواعد وآداب المرور وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية"، كما قدّم الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، محاضرة عن "مهمات الوقاية الشخصية لعمال التوصيل".

وشارك الدكتور محمود أبوبية، مدير عام إدارة تأمين بيئة العمل، بمحاضرة بعنوان "أهداف السلامة والصحة المهنية ومهمات الوقاية الشخصية وصيانة وسائل النقل المستخدمة"..كما تم عرض مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية حول المخاطر التي قد يتعرض لها عمال توصيل الطلبات أثناء أداء مهامهم اليومية.

وتؤكد وزارة العمل استمرارها في تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة على جميع المحاور لحماية العاملين ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الوعي لدى فئات العمال المختلفة، وبخاصة العاملين في مهن الخدمات والتوصيل.