تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو البيع.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.760 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 158.1 مليار جنيه تضمن تعاملات “سندات/أذون” وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.37% ليصل لمستوى 38304.94 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنسبة 0.99% ليبلغ 12116.62 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.75% ليبلغ مستوى 15926.01 نقطة.



