محمد بن راشد يؤكد حرص الإمارات على تعزير روابطها مع القارة الأفريقية

أكد نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على تعزيز روابطها الاقتصادية مع القارة الأفريقية بكل ما تحمله من فرص نمو كبيرة ومجال رحب للاستثمار، لاسيما في المجال السياحي، بما تملكه من مقومات طبيعية وطموح كبير في تحقيق تنمية سياحية مستدامة، تتوافق في أهدافها مع رؤية الإمارات لمستقبل حركة السياحة العالمية.



جاء ذلك خلال استقباله ضيوف "قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي 2025" ، التي عُقدت في دبي ، تحت شعار "بناء جسور من أجل النمو المستدام" ، بمشاركة عدد من وزراء السياحة، وقادة الهيئات الحكومية، والمستثمرين في قطاع السياحة من مختلف دول القارة الأفريقية ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء.



وأضافت أنه ، خلال اللقاء الذي جرى في مدينة إكسبو دبي، رحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضيوف القمة في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية مواصلة تبادل الرؤى والأفكار من أجل استحداث المزيد من الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الأفريقية، وتوطيد أسباب تطور وازدهار القائم منها، لا سيما في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم النمو المستدام والتقارب الثقافي بين الشعوب.



وأشاد آل مكتوم بالدور المتنامي للقارة الأفريقية في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي، وبما تزخر به من فرص وإمكانات واعدة، مؤكداً أن التعاون بين الإمارات وأفريقيا في مجالات الاستثمار السياحي يمثل نموذجاً حيوياً للتكامل الاقتصادي القائم على الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة.



وقال : "إن السياحة رافد رئيس من روافد اقتصادنا الوطني وقطاع يحمل في طياته فرصاً لا محدودة للنمو .. والشراكة الإماراتية الأفريقية ينتظرها مستقبل مزدهر استناداً إلى ثقة متبادلة وإيمان مشترك بقيمة التعاون في إرساء أسس مستقبل مزدهر”.



وبحثت القمة، التى حظيت بمشاركة 350 من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وأفريقيا ، وما يمكن القيام به في سبيل الوصول بها إلى مساحات أرحب من التعاون البنّاء، بما يخدم رسم آفاق جديدة للاستثمارات الإماراتية الأفريقية في القطاعات السياحية المختلفة، ويدعم طموحات التنمية الاقتصادية في أغلب دول القارة.