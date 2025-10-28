محافظ الوادي الجديد يتابع خطة إجراءات الصيانة للمرافق بمجمع المصالح الحكومية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع مديري المديريات والجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لمتابعة إجراءات الصيانة للمرافق العامة بالمجمع.

وأكد المحافظ على ضرورة تخصيص مسئول إداري بكل جهة؛ لمتابعة موقف أعمال الصيانة والنظافة العامة، والتأكد من إجراءات السلامة العامة، وتخصيص مقر لمعمل الترميم التابع للإدارة العامة للآثار المصرية، ومقر آخر كأرشيف لجهاز التعمير بالوادي الجديد.

كما وجّه بحصر الآثاث بالمقار السابقة للمديريات؛ لاستغلاله وتوزيعه على الوحدات المحلية القروية وفقًا لاحتياج كل منها.