زى المطاعم.. طريقة عمل ميت لوف

يعد ميت لوف من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في العزومات والمناسبات المختلفة

نعرض لكم طريقة عمل ميت لوف من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

½ كيلو لحمة مفرومة

1 كوب بصل مفروم ناعم

¾ كوب بقسماط

3/1 كوب لبن

ماء حسب الرغبة

2 بيض

1 ملعقة صغيرة صلصة

1 ملعقة صغيرة ثوم باودر

1 ملعقة صغيرة بصل باودر

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

للوجه:

¾ كوب كاتشب

1 ملعقة كبيرة خل



طريقة عمل ميت لوف سادة



في بولة ضعي اللحمة المفرومة مع بصل مفروم متشوح و بقسماط و لبن وبيض وثوم باودر وبصل باودر وصلصة وملح وفلفل أسود.



قلبي المكونات جيداً

يشكل حسب الرغبة

يدهن الوجه بالكاتشب والخل وضعيه في الفرن حتى تمام الطهي

يقدم.