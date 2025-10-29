«نصر أكتوبر.. إرادة شعب».. دمياط الجديدة تستعيد أمجاد العبور في ندوة وطنية مميزة

في إطار احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، نظم المعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة ندوة تثقيفية بعنوان “نصر أكتوبر.. إرادة شعب”، وذلك بالتعاون مع مجمع إعلام دمياط التابع للهيئة العامةللاستعلامات.

وخلال الندوة، أكدت الدكتورة رشا عبد المتعال، عميد المعهد الفني التجاري، أن نصر أكتوبر سيظل ملحمة خالدة في وجدان كل مصري، مشيرةً إلى أن نصر أكتوبر جسّد أسمى معاني الإرادة الوطنية، حين توحّد الشعب خلف جيشه العظيم في إيمانٍ راسخٍ بقدرته على تحقيق المستحيل. وأضافت أن استعادة تلك الروح الوطنية في الحاضر ضرورة لبناء وطن قوي قائم على الوعي والانتماء.

وفي كلمته، تناول المستشار حمدي حلمي أهمية نصر أكتوبر باعتباره أحد أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث، مؤكدًا أن سر النجاح في تلك الملحمة تمثل في وحدة الصف والإيمان بالوطن. وأوضح أن النصر الحقيقي اليوم يتمثل في بناء الإنسان المصري الواعى القادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشددًا على أن القوة الحقيقية لمصر كانت وما زالت في وحدة شعبها ووعي أبنائها المخلصين.

كما أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن معركة الوعي اليوم هي امتداد لمعركة العبور، فكما انتصر المصريون بالأمس بسلاح الإرادة والعزيمة، فإنهم ينتصرون اليوم بسلاح العلم والمعرفة. وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير في هذا التوقيت يأتي تجسيدًا لروح أكتوبر، وانعكاسًا لقدرة الدولة المصرية على مواصلة البناء وصون هويتها الحضارية.

ودعا الشباب إلى أن يكونوا درع الوطن وسنده في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل دائما من أجل صناعة حاضر يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان الجوهري، وكيل المعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة، أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا خالدًا للفخر والعزة الوطنية، وصفحة مضيئة في سجل البطولات المصرية، مشيرةً إلى أن روح أكتوبر لم تكن مجرد ذكرى، بل مدرسة متجددة في التضحية والإصرار والإيمان بالوطن.

وأضافت أن استلهام تلك الروح العظيمة هو الطريق نحو بناء جيلٍ واعٍ مؤمنٍ برسالته الوطنية، قادرٍ على حماية مقدرات وطنه والمساهمة في نهضته، ليبقى اسم مصر عاليًا، شامخًا بين الأمم، قويًا بشعبه، عظيمًا بتاريخه، ماضيًا بثبات نحو مستقبل الجمهورية الجديدة .