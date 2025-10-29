قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي رسوم ترامب الجمركية ضد البرازيل
انهيار محادثات الهدنة بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول | تفاصيل
بينهم 11 طفلاً .. عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة
«اللي ماسك الزمالك مش كفء».. تامر عبد الحميد يثير الجدل بتصريحات حادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين اليوم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن انطلاق الملتقى الأول للتوظيف المخصص لأسر الصحفيين، بالتعاون مع شركة «شغلني»، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ويستمر على مدار يومين حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بمشاركة 16 شركة من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

يشارك في الملتقى كل من شركات Eden Facility Management (إحدى شركات مجموعة حسن علام)، ABS للبريد والشحن، فوري، سبينيس (Spinneys)، Twenty Grams، Golden Nile، بيت الجملة، وادي النيل، مطاعم شاورما الريم وكوفتا، Tomato Stores، CAN Media، Golden Nile Travel، Farah Nile Cruise، ERTEKAA، فلوباتير للاستيراد والتصدير، وMY TECH.

يقام الملتقى لأول مرة داخل مقر نقابة الصحفيين، في خطوة عملية تهدف إلى خدمة أسر الصحفيين ودعمهم اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل مباشرة لأبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم، عبر مقابلات مهنية فورية تُجرى داخل أروقة النقابة مع مسؤولي التوظيف في كبرى الشركات المشاركة.

وكانت نقابة الصحفيين قد وقّعت في أغسطس الماضي بروتوكول تعاون مع منصة «شغلني» لتنظيم هذا الملتقى، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة «شغلني»، ومحمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا.

وتتقدم نقابة الصحفيين بالشكر والتقدير للكاتب الصحفي إسلام أبازيد، الذي تقدّم بمقترح وافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة كتوصية لتنظيم ملتقى سنوي للتوظيف، يتيح للصحفيين وأسرهم فرصة التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات المختلفة، في إطار جهود النقابة لتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للأعضاء وأسرهم.

الصحفيين لجنة الخدمات والتكنولوجيا الملتقى الأول الملتقى الأول للتوظيف شركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

سلفة البريد المصري

سلفة البريد المصري.. 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات

ترشيحاتنا

ميليسا

دول الكاريبي تتأهب لإعصار ميليسا.. توقعات بفيضانات مدمرة

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

سفير مصر في بريتوريا يقدم واجب العزاء في رحيل مطران جنوب أفريقيا

بالصور

إنهاء عصر البنزين.. الصين تكشف عن بطارية كهربائية بمدى 1000 كيلومتر

بطارية كهربائية
بطارية كهربائية
بطارية كهربائية

طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل .. بخطوات بسيطة

طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي
طريقة عمل الأرز البسمتي

مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد