تعليم الوادي الجديد ينظم برنامجا تدريبيا للأخصائيين الاجتماعيين

شارك الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في انطلاق مبادرة متخصصة ينظمها مركز الأخصائيين الاجتماعيين بالجامعة، لدعم المنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال عقد دورتين تدريبيتين مكثفتين، لمعالجة الظواهر السلبية المقلقة لدى الطلاب.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن البرنامج يستهدف موجهي التربية الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين بإدارة الخارجة للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية - الإعدادية - الثانوية؛ وجرى مناقشة وبحث الحلول المناسبة للعنف المدرسي والتنمر، وتعزيز آليات التنشئة الاجتماعية السليمة لدى طلاب المدارس والدور الهام للأخصائيين داخل المدارس.

البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة وجامعة الوادى الجديد برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة.

حاضر في اللقاء ، الدكتور مصطفى محمود مصطفى أستاذ الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المركز، والدكتورة نجوى أحمد عبدالله واعر أستاذ علم النفس بكلية التربية ومدير المركز؛ الدكتور أبوبكر محمد أدم مدرس علم النفس بكلية التربية؛ والدكتور أحمد رمضان أستاذ علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية جامعة الوادي الجديد.