نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا
24 ضحية من الأطفال في غزة بضربات إسرائيلية منذ الأمس
رامي ربيعه يشارك جمهوره صورا برفقة عائلته
مسؤول بالاحتلال: الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد
توتر غير مسبوق بين ترامب ونتنياهو.. هل بدأ تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
محافظات

تعليم الوادي الجديد ينظم برنامجا تدريبيا للأخصائيين الاجتماعيين

منصور ابوالعلمين

شارك الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في انطلاق مبادرة متخصصة ينظمها مركز الأخصائيين الاجتماعيين بالجامعة، لدعم المنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال عقد دورتين تدريبيتين مكثفتين، لمعالجة الظواهر السلبية المقلقة لدى الطلاب.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن البرنامج يستهدف موجهي التربية الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين بإدارة الخارجة للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية - الإعدادية - الثانوية؛ وجرى مناقشة وبحث الحلول المناسبة للعنف المدرسي والتنمر، وتعزيز آليات التنشئة الاجتماعية السليمة لدى طلاب المدارس والدور الهام للأخصائيين داخل المدارس.

البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة وجامعة الوادى الجديد برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة.

حاضر في اللقاء ، الدكتور مصطفى محمود مصطفى أستاذ الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المركز، والدكتورة نجوى أحمد عبدالله واعر  أستاذ علم النفس بكلية التربية ومدير المركز؛ الدكتور أبوبكر محمد أدم مدرس علم النفس بكلية التربية؛ والدكتور أحمد رمضان أستاذ علم النفس والصحة النفسية بكلية التربية جامعة الوادي الجديد.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم

