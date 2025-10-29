أغلبها أوروبية.. مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة دولية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 21 رحلة طيران دولية قادمة من عدة مدن أوروبية، ضمن 183 رحلة من المنتظر وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، والذي يمتد من السبت الماضي حتى الجمعة المقبلة، ما يعكس استمرار الانتعاش السياحي الذي تشهده مدن البحر الأحمر.

تسهيلات لاستقبال السياح القادمين

تعمل السلطات المختصة داخل المطار على تنفيذ إجراءات وصول ميسّرة للسياح، مع تطبيق صارم للإجراءات الأمنية والاحترازية، لضمان سلامة الزوار وسرعة انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء عطلاتهم في أجواء آمنة ومريحة على شواطئ البحر الأحمر الساحرة.

رحلات أوروبية متنوعة

ووفقًا لجداول التشغيل، يستقبل المطار اليوم 3 رحلات من إيطاليا، و5 من ألمانيا، و8 من بولندا، و4 من التشيك، بالإضافة إلى رحلة واحدة من بلجيكا، في إطار برنامج الرحلات المنتظمة من الأسواق الأوروبية الرئيسية المصدّرة للسياحة إلى مصر.

انتعاش متواصل لحركة السياحة

وتشير التوقعات إلى ارتفاع نسب الإشغال السياحي بفنادق وقرى مرسى علم خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار تدفق الرحلات الأوروبية المنتظمة وزيادة الإقبال على الوجهات الشاطئية المصرية مع بداية موسم الشتاء السياحي.