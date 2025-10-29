قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يواصل متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات

آية الجارحي

وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية الدقيقة لمعدلات تفقد المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ، والاهتمام بكافة الأعمال التي تتم؛ قام المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بتفقد « مدخل حورس، والإسكان المتوسط، وخطوط مياه الشرب، لمتابعة الأوضاع والأعمال الجارية.

تابع رئيس الجهاز أعمال مشروع تطوير طريق مدخل حورس، و هو الامتداد من طريق الواحات إلى الطريق الدائري لمشروع "ابني بيتك 7"، بإجمالي أطوال للطريق 1.8 كم، وعرض من 22 متر لـ 32 متر، وموعد التسليم المتوقع هو 30 يونيو 2026، ويخدم الطريق مناطق: «سكن مصر (الداون تاون)، ومجمع النيابات والمحاكم، وأراضي القرعة المميزة، والإسكان اجتماعي، وكمبوند حورس (الإسكان المتوسط)، ومشروع سكن لكل المصريين نموذج A&B مساحة (١٠٠-١١٠-١٢٠م)، والمشروع يخدم ٢١٩عمارة، والخطة الأولى بواقع ٧١ عمارة و ١٧٧٥ وحدة سكنية.

وتفقد رئيس الجهاز خطوط المياه، وجاري العمل بمشروع تنفيذ خطوط مياه الشرب من الخزانات الأرضية لتغذية مناطق على طريق الواحات و الداون تاون وما يلزمها من أعمال ربط على شبكة المياه بمدينة حدائق أكتوبر.

المناطق المستفيدة:
1- منطقة 130 فدان (مسلسل 3 – 4 – 5)
2- منطقة الأولى بالرعاية
3- كومباوند حورس
4- سكن مصر (الداون تاون)
5- منطقة 219 عمارة
6- مشروع ديارنا
7- الجامعة التكنولوجية
8- الإدارة العامة للمرور
9- أويست
10- التوسعات المستقبلية على طريق الواحات ( من مدخل طريق زويل حتى مدخل سكن مصر الداون تاون )

وبلغت نسبة الإنجاز 70% بعد مرور ثلاثة أشهر فقط و متوقع الإنتهاء و التشغيل خلال هذا العام

مكونات المشروع:

أولا : مواسير بولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE بأقطار داخلية (1200 – 1000 –710– 630 مم) بإجمالي أطوال 6500 م.ط.

ثانيا : غرف محابس ( ربط - هواء - غسيل ) بإجمالي عدد 12 غرفة محابس .
ويأتي ما يتم من إنجاز في أعمال المشروع في إطار حرص جهاز مدينة حدائق أكتوبر على تحسين كفاءة شبكة المياه وضمان استدامة تشغيلها لخدمة جميع السكان.

وخلال الجولة، تم الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات، ومراجعة مدى الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المحددة مسبقًا، وذلك في ضوء خطة الدولة الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق رئيس الجهاز خلال الجولة نواب ومعاوني و مديري الإدارات المعنية والعلاقات العامة و الإعلام، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

وأكد رئيس الجهاز على أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر يسعى بشكل مستمر إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، من خلال الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وجودة التنفيذ، وصولًا إلى مدينة متكاملة الخدمات تليق بالمواطن.

