الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
محافظات

تعليم جنوب سيناء: تطبيق برامج القرائية والاطلاع على نماذج التقييم الأسبوعي

ايمن محمد


​شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة الاطلاع على مستوى نماذج التقييم الأسبوعي للتلاميذ، ومتابعة تقدم مستوياتهم، وتطبيق برامج القرائية على جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية، حتى يتم إتقان القراءة والكتابة .

​جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الزهور الابتدائية بمدينة طور سيناء، وفي ضوء توجيهات  محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة انتظام العملية التعليمية على مستوى المحافظة.
​وتابع مدير المديرية انتظام سير الدراسة والالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية بفصول مدرسة الزهور الابتدائية، وكان في استقباله  رضاء محمد سالم، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس.

​وتفقد مدير المديرية فصول الصفين الرابع والخامس الابتدائي، واطلع على نماذج من تقييمات التلاميذ، وتابع أداء الطلاب في القراءة ومستوى تحصيلهم الدراسي، موجهًا بأهمية بناء المهارات الأساسية لدى الطلاب الضعاف في القراءة.

​كما تفقد مدير المديرية قاعات رياض الأطفال، واطلع على الكتب التعليمية، وتفاعل مع الأطفال في حوار ودي حول المنهج الدراسي.
​وانتقل مدير المديرية إلى مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة، حيث تفقد انتظام الدراسة، وتابع جزءًا من حصة التربية الرياضية، وشارك بعض الطلاب في لعبة تنس الطاولة.
 

