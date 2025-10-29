تعليم جنوب سيناء: تطبيق برامج القرائية والاطلاع على نماذج التقييم الأسبوعي



​شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على ضرورة الاطلاع على مستوى نماذج التقييم الأسبوعي للتلاميذ، ومتابعة تقدم مستوياتهم، وتطبيق برامج القرائية على جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية، حتى يتم إتقان القراءة والكتابة .

​جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الزهور الابتدائية بمدينة طور سيناء، وفي ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة انتظام العملية التعليمية على مستوى المحافظة.

​وتابع مدير المديرية انتظام سير الدراسة والالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية بفصول مدرسة الزهور الابتدائية، وكان في استقباله رضاء محمد سالم، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس.

​وتفقد مدير المديرية فصول الصفين الرابع والخامس الابتدائي، واطلع على نماذج من تقييمات التلاميذ، وتابع أداء الطلاب في القراءة ومستوى تحصيلهم الدراسي، موجهًا بأهمية بناء المهارات الأساسية لدى الطلاب الضعاف في القراءة.

​كما تفقد مدير المديرية قاعات رياض الأطفال، واطلع على الكتب التعليمية، وتفاعل مع الأطفال في حوار ودي حول المنهج الدراسي.

​وانتقل مدير المديرية إلى مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة، حيث تفقد انتظام الدراسة، وتابع جزءًا من حصة التربية الرياضية، وشارك بعض الطلاب في لعبة تنس الطاولة.

