قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون: والدي كان عمره 12 عامًا وقت الاكتشاف التاريخي
كانت بتلعب بالسلاح.. سيدة تطلق النار على زوجها في الشيخ زايد
الغمراوي: استضافة مصر لاجتماع الصحة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدرات هيئة الدواء المصرية
طليق رنا سماحة.. سامر أبو طالب يعلن فسخ خطوبته بعد شهر واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة هيروشيما تمنح طلاب مصر شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي

وزير التعليم في اليابان
وزير التعليم في اليابان
ياسمين بدوي

وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارته إلى اليابان على مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما، التي تعد أكبر وأشهر الجامعات الحكومية اليابانية، ومؤسسة "سبريكس" لمنح طلاب مصر شهادة في البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" اليابانية معتمدة من الجامعة، وذلك في خطوة فريدة من نوعها بمنظومة التعليم المصري.

وقد وقع الاتفاق من جانب جامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ميتسو أوتشي رئيس الجامعة، كما وقع من جانب مؤسسة "سبريكس" الرئيس التنفيذي للمؤسسة تسوني ايشي، بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم.

وفي ضوء مذكرة التفاهم وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، تم الاتفاق على أن يحصل طالب الصف الأول الثانوي الذي يجتاز اختبار توفاس على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ومؤسسة "سبريكس" اليابانية.

ويعد تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال برنامج متكامل ينتهي بالحصول على شهادة معتمدة من جامعة حكومية يابانية، نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم المصري تعزز دمج مهارات المستقبل في المناهج الدراسية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الثلاثية أيضا اعتماد منهج البرمجة الذي تم تطويره من خلال منصة "كيريو" اليابانية، فضلا عن اعتماد اختبارات "توفاس" للبرمجة والذكاء الاصطناعي واعتماد الشهادة الممنوحة بعد نجاح الطلاب في الاختبارات.

كما تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على التحديث المتواصل لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" نظرا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا المجال عالميا.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الحالي بالتعاون مع شركة سبريكس اليايانية من خلال منصة "كيريو".

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني والذي شهد طفرة كبيرة مؤخراً في مجال التعليم، مؤكدا أن هذا التعاون يستهدف تطوير مهارات الطلاب في مجالات المستقبل، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يتواكب مع التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وزير التربية والتعليم كيريو جامعة هيروشيما التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

أرشيفية

أبو شمسية: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد مضي الاحتلال في عملياته ضد حماس

صورة أرشيفية

بعد عودة وقف إطلاق النار.. "رسالة تحذير" من بن غفير لنتنياهو

أرشيفية

منسقة العرض بالمتحف المصري الكبير: نفخر بالانتماء لهذا الصرح العالمي

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد