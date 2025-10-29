مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب.. وزير الداخلية يبحث مع نظيره الزامبي تعزيز التعاون

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، جاك جاكوب مويمبو - وزير الداخلية والأمن الداخلى بجمهورية زامبيا ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سُبل تعزيز أٌطر التعاون الأمنى بين الجانبين ، وقد شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال مٌكافحة الإرهاب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الزامبية فى مختلف المجالات الأمنية.

من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية والأمن الداخلى بجمهورية زامبيا للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية زامبيا فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.