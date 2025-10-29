قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور وأسعار التذاكر
تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط للسيدات
الضرائب: مد أجل تقديم إقرار القيمة المضافة عن شهر سبتمبر حتى الأحد
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني غدا في كوريا الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتابع انطلاق المسح السيزمي غرب أسيوط لجذب استثمارات جديدة |صور

وزير البترول
وزير البترول
آية الجارحي

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة إنطلاق اعمال المسح السيزمي جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط.

حيث أوضح الوزير أن المسح السيزمي الذي أطلقته شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بالتعاون مع شركة أرديسيز السعودية يعتمد على تكنولوجيا حديثة لجمع بيانات عن مكامن البترول والغاز تغطي مناطق شاسعة تصل مساحتها إلي مايزيد عن 100 ألف كم٢ بما يصل الي 10% من مساحة مصر ، مضيفاً أن هذه الخطوة تساعد علي جذب المستثمرين و خفض مخاطر الاستثمار بهذه المناطق البِكر جنوب الصحراء الغربية ، و التحفيز علي سرعة حفر آبار استكشاف جديدة للبترول والغاز ، ووضع هذه المناطق على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف، في إطار سعي الوزارة لتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية .

خريطة الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف وضع منطقة جنوب مصر على خريطة الاستثمار علي غرار مناطق الإنتاج الكبرى في مصر بما يحتاج إلى تكثيف أعمال المسح والدراسات الجيولوجية لتوفير بيانات دقيقة تسهم في جذب الاستثمارات الجديدة.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في معالجة البيانات التي يتم جمعها من أعمال المسح السيزمي بوتيرة متوازية مع تنفيذ المشروع، بهدف التوصل إلى نتائج أولية مبكرة تساعد في تسويق الفرص الإستثمارية البترولية و الترويج لمنطقة جنوب مصر ، خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” العام المقبل.

كما أوضح الوزير أنه يجري الإعداد لتنفيذ مشروع مسح سيزمي متطور في شرق المتوسط بتقنية OBN .

و استمع الوزير في بداية وصوله للموقع الي شرح من قيادات شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول حيث أوضح المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة أن المشروع سيسهم في تسويق المزيد من الفرص الاستثمارية بمناطق جديدة جنوب الصحراء الغربية في ضوء تكوين قاعدة بيانات حديثة عن هذه المناطق تنفيذاً لأهداف استراتيجية الوزارة الرامية إلى الاستمرار في طرح فرص استثمارية جديدة ومتنوعة .

و من جانبه استعرض الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات و الاستكشاف سير العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي ثنائى الأبعاد ، موضحاً أنه يشمل منطقتي غرب أسيوط والداخلة، وهما من الأحواض الجيولوجية البكر ، بأطوال خطوط سيتم تسجيلها بواقع 5233 كم بما يغطي مساحة تزيد عن 100 الف كم2 ، وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ يستغرق 12 شهراً .

وأوضح أن المشروع يعتمد على تطبيق تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في أعمال الاستكشاف في مصر، وهي تكنولوجيا نودز الأرضية، بما يعزز النتائج ، كما لفت إلى أنه يجري الإعداد لخطط تسويقية فور اكتمال نتائج المشروع، بهدف طرح المناطق وجذب استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف.

وفي ذات السياق ، أعرب المهندس سامح السيد مدير شركة أرديسيز عن سعادته بتنفيذ هذا المشروع الضخم في مصر مشيداً بالشراكة مع شركة جنوب الوادي و بدء الأعمال ميدانياً مؤكدا الالتزام بالجدول الزمني المحدد والتنفيذ وفق اعلي المعايير والمواصفات .

يشار إلي قيام الوزير ومرافقيه بجولة ميدانية بموقع العمل لمتابعة الإجراءات الفنية والعمليات التي تقوم بها الأجهزة الموقع ، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وزير البترول جنوب الصحراء الغربية غرب أسيوط جنوب الوادي المصرية أرديسيز السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترشيحاتنا

زينة

زينة: شخصيتي في ورد وشوكولاتة صعبة ولا تشبهني| خاص

ايمان الطوخي

أحمد محسن: إيمان الطوخي كانت الأنسب لافتتاح المتحف المصري الكبير

يسرا

يسرا عن المتحف الكبير: فخورة إنى مصرية.. خاص

بالصور

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد