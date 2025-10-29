قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
وزير الكهرباء: إضافة 2500 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية والرياح

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان مشروعات تخزين الطاقة الكهربائيه بتقنية البطاريات احد دعامات استقرار الشبكة ومرونتها واستمرارية التغذية الكهربائية من الطاقات المتجددة ، والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة ، وكذلك المستقلة فى بعض النقاط اصبح ضرورة فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا ان متوسط الطاقة التى سيتم إضافتها الى الشبكة الموحدة يصل إلى 2500 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى ضوء استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقى. 

وقال الدكتور محمود عصمت ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة احد اهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا ان التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل  لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين. 

وأوضح عصمت  أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة،مؤكداً ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة


يأتي ذلك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وخطة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها ، ومايتطلبه ذلك  من اقامة مشروعات لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات لضمان استقرار الشبكة وتحقيق المرونة وتعزيز استقرارها، وفى ضوء برنامج العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد ومنع الهدر وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وانظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إطار خطة العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، فى ضوء برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها. 

