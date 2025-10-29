وزير الكهرباء: إضافة 2500 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية والرياح

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان مشروعات تخزين الطاقة الكهربائيه بتقنية البطاريات احد دعامات استقرار الشبكة ومرونتها واستمرارية التغذية الكهربائية من الطاقات المتجددة ، والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة ، وكذلك المستقلة فى بعض النقاط اصبح ضرورة فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا ان متوسط الطاقة التى سيتم إضافتها الى الشبكة الموحدة يصل إلى 2500 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى ضوء استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقى.

وقال الدكتور محمود عصمت ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة احد اهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا ان التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأوضح عصمت أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة،مؤكداً ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة



يأتي ذلك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وخطة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها ، ومايتطلبه ذلك من اقامة مشروعات لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات لضمان استقرار الشبكة وتحقيق المرونة وتعزيز استقرارها، وفى ضوء برنامج العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد ومنع الهدر وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وانظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إطار خطة العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، فى ضوء برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها.