لوك كاجوال.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وتألقت كارولين عزمي، مرتدية جمبسوت جينز باللون الأزرق الفاتح، وجاء الجمبسوت بتصميم مختلف دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج اللامع للشفاه.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي