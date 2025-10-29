رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني منحنا فرصة لترسيخ قيم الإصلاح والتطوير

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يُعد من الكيانات السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضية إعداد الكادر السياسي والتنمية السياسية في مصر، موضحًا أن للحزب حضورًا فاعلًا ومؤثرًا في الحوار الوطني، حيث شارك بأكثر من 40 متحدثًا في جميع اللقاءات والجلسات، وأسهم في صياغة العديد من التوصيات المهمة في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عبد العزيز، في حواره مع الإعلامي لؤي أباظة ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن من أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب خلال الحوار الوطني، المقترح الذي تحول لاحقًا إلى قانون على يد النائب محمد إسماعيل، والمتعلق بتحويل الثروة المعدنية من مؤسسة خدمية إلى مؤسسة ذات طابع ربحي.

وأكد، أن هذا القانون يُعد نموذجًا مهمًا للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ تنازلت الحكومة عن قانونها لصالح مشروع النائب إسماعيل، وهو ما عكس دعمًا واسعًا من مختلف التيارات السياسية في البرلمان.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الحزب يتمتع بتجربة برلمانية ناجحة من خلال نوابه الذين تميزوا بنشاطهم داخل مجلسي النواب والشيوخ، وفي مقدمتهم النائب محمد إسماعيل والنائب علاء مصطفى، بالإضافة إلى النائب هاني خضر الذي انضم للحزب بعد نجاحه في المنوفية، مؤكدًا أن الحزب يختار ممثليه بناءً على الكفاءة والأداء النيابي وليس على المال السياسي، التزامًا منه بالقيم والمبادئ التي يؤمن بها منذ تأسيسه.