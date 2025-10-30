عبد الهادي القصبي ومجدي عاشور في احتفالية الطرق الصوفية بمولد الدسوقي.. صور

​أناب اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق حضور احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.



جاء ذلك ​بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الصوفي الأعلى وعضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد وسام نائب عن الدكتور نظير عياد مفتي الدار المصرية، والدكتور مجدي عاشور عضو هيئة كبار العلماء والشيخ معين رمضان وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.



​وحضر الاحتفال لفيف من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية والأوقاف والأزهر ونواب رئيس المدينة.

​

أقيمت الاحتفالية عقب صلاة العشاء أمسية دينية للمشيخة العامة للطرق الصوفية في إطار احتفالات مدينة دسوق بالمولد الدسوقي، تجلت فيها جمال الروح في رحاب أبا العينين مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمناسبة ذكرى الاحتفال بمولده.



​بدأ الاحتفال بأداء شعائر صلاة العشاء عقبها تقديم الحفل عماد غنيم كبير مذيعي الإذاعة المصرية تلاها آيات من القرآن الكريم الشيخ نصر أبو الجلاجل.

وتحدث خلال الأمسية، الشيخ محمد فكية، إمام المسجد الإبراهيمي والشيخ الشحات العزازي والدكتور محمد وسام والدكتور مجدي عاشور واختتمت الأمسية بالابتهالات الدينية للشيخ محمد المصري.