قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الريادة: المتحف المصري الكبير يعزز الهوية الوطنية ويضع مصر في المقدمة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عبد الرحمن سرحان

قال إسلام عبد الرحيم، أمين إعلام حزب الريادة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد بمثابة لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، إذ يمثل تجسيدًا حقيقيًا للرؤية الوطنية التي تتبناها القيادة السياسية في بناء "الجمهورية الجديدة".

وأكد عبد الرحيم أن المتحف ليس مجرد صرح ثقافي أو معلم سياحي، بل هو مشروع وطني استراتيجي يعكس قدرة مصر على تحويل إرثها الحضاري إلى قوة ناعمة تعزز مكانتها الدولية.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يبعث برسالة قوية إلى العالم مفادها أن مصر، التي حافظت على تاريخها العريق، تواصل اليوم بناء مستقبلها على أسس من المعرفة والإبداع، بما يتماشى مع رؤية القيادة في دمج الثقافة مع التنمية المستدامة، فالمتحف، بمساحته الواسعة وتقنياته الحديثة، يعد من بين أبرز معالم التقدم الحضاري في العالم، وسيشكل نقطة تحول جوهرية في خريطة السياحة العالمية.

وأشار عبد الرحيم إلى أن هذا المشروع العظيم يتجاوز كونه مجرد معرض للآثار، ليصبح محركًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا، فهو يسهم في جذب السياح من جميع أنحاء العالم، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من قطاع التعليم الثقافي والبحث العلمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الثقافة والتراث.

كما أوضح أن المتحف المصري الكبير يعد بمثابة حصن وطني للحفاظ على الهوية المصرية، وهو ليس فقط واجهة للحضارة القديمة، بل هو بوابة لمستقبل مشرق يرتكز على الثقافة والابتكار.

ونوه إن افتتاح هذا المتحف ليس حدثًا تاريخيًا فحسب، بل هو إعلان للعالم عن قدرة الدولة المصرية على دمج العراقة مع الحداثة، وتحقيق التقدم والتطور في إطار من الهوية الوطنية القوية.

واختتم عبد الرحيم بالقول: المتحف المصري الكبير هو أكثر من مجرد منشأة ثقافية، إنه رمز لروح مصر الحديثة التي تواصل التقدم والتطور، مع الحفاظ على جذورها الحضارية، ليكون علامة فارقة على مستوى العالم في الجمع بين الثقافة، الاقتصاد، والتنمية المستدامة.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير مجلس النواب البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

ماجد المصري

ماجد المصري يعلن مشاركته في موسم رمضان 2026 بهذا المسلسل

مهرجان الأفلام الوثائقية

بحضور السفير الروسي.. الأوبرا المصرية تستقبل ملتقى RT Doc الوثائقي تحت شعار زمن الأبطال

نجوى فؤاد

بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة بالعمود الفقري

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد